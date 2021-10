Atos se renforce dans le Big Data et la vision artificielle

(AOF) - Atos a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir DataSentics, une société tchèque spécialisée dans la science des données, et plus particulièrement dans le développement de solutions et produits d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML). Grâce à cette acquisition, Atos renforcera son portefeuille d’IA/ML et de vision artificielle avec de nouveaux produits d'IA et de nouvelles capacités en science des données. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués.

Le groupe accueillera également les équipes hautement qualifiées d'environ 100 data scientists et ingénieurs IA/ML de DataSentics.

Fondée en 2016 et basée à Prague, DataSentics est une entreprise qui œuvre à rapprocher la science des données et l'ingénierie afin d'impacter le marché. La société vend principalement ses solutions aux grandes entreprises d'Europe centrale et occidentale, et plus particulièrement aux secteurs des services financiers, de la vente au détail et des médias.

Les capacités combinées d'Atos et de DataSentics constitueront un pôle d'expertise mondial d'IA/ML offrant une véritable valeur ajoutée à tous leurs clients communs.

La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre 2021.

