Atos, Scor, Sodexo...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Le groupe informatique Atos a fait état au titre de l'exercice 2024 d'un bénéfice net part du groupe de 248 millions d'euros contre une perte nette de 3,44 milliards d'euros. Les analystes tablaient sur une perte nette de 2 milliards d'euros. L'excédent brut opérationnel a reculé à 722 millions d'euros, contre 1,03 milliard d'euros en 2023. La marge opérationnelle s'est établie à 199 millions d'euros, reculant de 210 points de base par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires atteint 9,58 milliards d'euros, en recul organique de 5,4% et en-dessous des prévisions (9,74 milliards d'euros).

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes détaillera ses résultats du premier semestre.

Dassault Aviation

Le groupe de défense a présenté ses résultats annuels.

Ekinops

Le spécialiste des solutions de télécommunications publiera ses résultats annuels.

Forsee Power

Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Bozankaya a choisi le système de batterie haute puissance Forsee Pulse 15 pour équiper les trolleybus de Prague pour lesquels il a récemment remporté un appel d'offres. Cela fait suite à une première annonce en janvier de 33 trolleybus pour la municipalité de Timisoara en Roumanie.

Gl events

Le spécialiste des métiers de l'événement indiquera ses résultats annuels.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'extension de son partenariat avec le groupe Trecobat, troisième constructeur de maisons individuelles en France. Dès mars 2025, les ciments décarbonés 0% clinker Hoffmann Green seront déployés sur plus de 100 chantiers de maisons Trecobat dans le Grand Ouest de la France.

Implanet

Implanet annonce au 31 décembre 2024 disposer d'une trésorerie de 1,60 million d'euros. Cette medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois. Elle affiche un chiffre d'affaires annuel 2024 en croissance de 26% par rapport à l'exercice 2023 avec une perte opérationnelle qui s'est réduite de 22% en un an à 4,96 millions d'euros.

Lanson-BCC

Le groupe Lanson-BCC, pure player du champagne, a déclaré en 2024 un retrait de son résultat net à 23,8 millions d'euros, et un recul de 21,7% de son résultat opérationnel courant, à 46 millions d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 255,4 millions d'euros en décroissance de 6%. Le groupe a été impacté par la hausse des prix de revient, notamment du raisin, la baisse des volumes expédiés, et enfin la forte hausse des coûts de financement de l'élevage des stocks.

Manitou

Le spécialiste des engins de levage dévoilera ses résultats annuels.

Neoen

Neoen indique confirmer ses objectifs pour 2025 alors que le producteur d'énergies renouvelables a fait état de résultats globalement en-dessous des prévisions pour l'exercice écoulé. Le groupe a déclaré un résultat net ajusté de 22,4 millions d'euros, contre 80,4 millions un an plus tôt et un consensus de 69,2 millions d'euros. L'Ebitda ajusté s'élève à 479,4 millions d'euros contre 474 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 90%, contre 91% il y a un an. Le chiffre d'affaires a progressé de 2% pour s'établir à 533,1 millions d'euros, là où le consensus visait 606 millions d'euros.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numérique communiquera ses résultats annuels.

Scor

Le réassureur Scor a déclaré au titre de l'exercice 2024 un bénéfice net de 4 millions d'euros contre un bénéfice net de 812 millions un an plus tôt, ressortant supérieur aux prévisions qui ciblaient une perte de 36 millions d'euros. Les primes brutes émises, soit l'équivalent du chiffre d'affaires, atteignent 20,06 milliards d'euros, en hausse de 3,6%. Le résultat d'assurance ressort à 238 millions d'euros, en baisse de 32,6% sur un an, mais au-dessus des attentes (216 millions d'euros).

SMCP

Evelyne Chétrite, Judith Milgrom et Ilan Chétrite, directeurs généraux délégués de SMCP (les fondateurs du groupe) ont conclu le 4 mars des mandats avec un prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, aux fins de racheter sur une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2025, des actions SMCP. Avec ces mandats, les fondateurs souhaitent racheter un nombre significatif d'actions SMCP, pouvant aller jusqu'à 675 000 (soit 225 000 pour chaque fondateur).

Sodexo

Sodexo annonce avoir remporté un important contrat pour une durée de 5 ans avec Santos, premier fournisseur de gaz naturel en Australie. Ce nouveau contrat renforce significativement les activités de Sodexo en Australie et étend sa présence géographique dans le pays. Au travers de cette collaboration, Sodexo opèrera l'ensemble des sites de Santos d'Est en Ouest, dans le Queensland, en Australie-Méridionale ou encore en Australie-Occidentale.