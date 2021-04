Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : 'sauve' les 57,5E après avoir testé 52,15E (-21%) Cercle Finance • 01/04/2021 à 19:38









(CercleFinance.com) - Atos 'sauve' les 57,5E après avoir testé 52,15E et perdu près de -22%, sa plus forte chute du 21ème siècle. Atos clôture au-dessus de 58E (plancher de fin octobre 2020) après avoir failli retracer les 51E, le plancher de fin octobre 2018 (et testé un plus bas depuis le 23 mars 2020). Le plancher du 19/03/2020 à 45E semble encore loin mais la configuration n'est guère engageante et l'hypothèse d'un retour sur 51E très plausible.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -12.42%