Atos, Sanofi, VusionGroup ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce le dépôt par l'administrateur judiciaire, d'une requête auprès du Tribunal de Commerce de Paris de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, en procédure de liquidation judiciaire. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues précise que l'audience se tiendra le 19 décembre 2024.

Argan

Avant la présentation de son plan stratégique le 16 janvier prochain lors de la publication de ses résultats annuels, Argan annonce son objectif de poursuivre le rythme de son désendettement. "Notre dette est sous contrôle avec un coût maîtrisé de 2,25% fin 2024 et attendu à 2,10% d'ici fin 2025", précise la foncière spécialiste des entrepôts dans un communiqué.

Atos

Dans le prolongement de l'annonce le 2 décembre par Atos des résultats de son augmentation de capital de 233 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, le groupe annonce avoir réalisé le règlement-livraison des titres et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Derichebourg

Derichebourg annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat afin de racheter un maximum de 1 593 974 titres, soit 1 % de son capital. Les achats débuteront le 11 décembre 2024 pour une période pouvant aller jusqu'au 30 juin 2025. Les actions rachetées seront annulées.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables a dévoilé une perte nette de 822 000 d'euros au premier semestre contre -2,97 millions un an plus tôt. L'Ebitda s'affiche à 409 000 euros contre -1,29 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 44% à 25,2 millions d'euros sur la période. Entech Construction présente une croissance de son activité de 40% à 19,2 millions d'euros. La marge brute ressort à 8,2 millions d'euros sur la période contre 5,03 millions.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Freelance.com

Freelance.com annonce que Sylvestre Blavet, président du conseil d'administration depuis le 30 janvier 2017 et président-directeur général depuis le 26 janvier 2019, quitte le groupe. Il a annoncé sa démission de ses mandats de président, directeur général et administrateur à effet immédiat. Le conseil a nommé Thomas de Villemeur, représentant l'actionnaire majoritaire, Groupe CBV Ingénierie, en qualité de président du Conseil d'administration de Freelance.com, et Guénaël Talvas en qualité de directeur général pour la période intérimaire.

Graines Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

GL events

Candidat à la reprise de la concession du Stade de France, GL events confirme entrer dans une phase de négociations exclusives avec les services de l'Etat. "Bien que déterminante, cette étape ne fait pas du groupe l'attributaire du contrat. Ce n'est qu'à l'issue de cette négociation décisive qui devrait prendre fin d'ici la fin du mois de janvier 2025 que la décision finale sera prise", précise le spécialiste de l'événement.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du quatrième trimestre 2024, une commande de la part de son partenaire, le chantier naval coréen Hanwha Ocean, pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur grec Maran Gas Maritime. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes de la famille NO96 développé par GTT. Les livraisons des navires sont prévues au cours des troisième et quatrième trimestres 2027.

Hunyvers

Le spécialiste de la distribution des véhicules de loisirs (VDL) livrera ses résultats annuels.

Innelec Multimedia

Le spécialiste du divertissement et de la pop-culture signalera ses résultats du premier semestre.

Medincell

Au premier semestre de l'exercice 2024/2025, Medincell affiche un chiffre d'affaires de 8,62 millions d'euros contre 6,98 millions d'euros il y a un an. En revanche, il affiche une perte nette de 14,56 millions d'euros contre 8,15 millions d'euros un an avant. La perte opérationnelle ressort à 7,52 millions d'euros contre 8,98 millions d'euros il y a un an. Sur ce semestre clos le 30 septembre 2024, Medincell dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 31,6 millions d'euros ainsi que de 7,2 millions d'euros de dépôts à terme inscrits en placements financiers.

Miliboo

Miliboo, la marque digitale d'ameublement, a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du premier semestre de l'exercice 2024-25. Sur la période allant du 1er mai au 31 octobre 2024, il ressort à 19 millions d'euros en baisse de 12,7%. En France, l'activité s'élève à 15,72 millions d'euros, en repli de 16,3% quand celle à l'international progresse de 10,1%.

Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format présentera ses résultats du premier semestre.

Sanofi

Sanofi a annoncé ce mercredi que la FDA avait accordé un examen accéléré à deux vaccins combinés du groupe pharmaceutique pour la prévention de la grippe et du Covid-19, chez l'adulte de 50 ans et plus. "Les deux candidats combinent deux vaccins déjà homologués et autorisés ayant donné la preuve de leur efficacité dans le cadre d'études contrôlées et randomisées, avec un profil de tolérance favorable", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

VusionGroup

VusionGroup, spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce, annonce la signature d'un partenariat avec Coop Alleanza 3.0, acteur majeur de la distribution alimentaire en Italie, portant sur le déploiement de ses solutions technologiques dans les magasins de l'enseigne à travers le pays. Il est présent dans 8 régions d'Italie avec 350 magasins.