Atos : salué pour le placement d'actions Worldline

(CercleFinance.com) - Atos s'adjuge 3,9% après la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline pour un prix de 61,50 euros par action, soit un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé dont le règlement-livraison normalement prévu le 6 février. 'Le prix de cession est marginalement supérieur à ce que nous avions dans notre somme des parties grâce à récente la hausse du titre Worldline et à une décote de placement limitée à 4%', note Oddo BHF qui reste à 'achat' en visant 95 euros sur Atos. Le bureau d'études juge d'ailleurs que le titre 'reste très sous-valorisé', alors qu'il attend une stabilisation de la croissance organique vers +2% sur les prochains trimestres et un FCF 2019 rassurant après la déception du premier semestre 2019.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.81%