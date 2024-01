Atos, Saint-Gobain, Safran ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Le groupe Atos annonce que Paul Saleh, actuellement directeur financier du groupe, est nommé directeur général à compter de ce lundi. Jacques-François de Prest rejoint pour sa part la société en tant que directeur financier du groupe. Il s'agit du quatrième directeur général de la société en moins de deux ans. L'entreprise technologique annonce également les nominations de Sujatha Chandrasekaran et de Monika Maurer au conseil d'administration, qui viennent renforcer ses compétences dans les domaines stratégiques des technologies numériques et des grands projets de transformation.

BioSenic

BioSenic, société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, et sa filiale Medsenic SAS, annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat avec Phebra PTY Ltd. concernant l'adaptation de l'accord de licence et du MDA signés en mai 2021. L'accord de licence initial prévoyait un accord de commercialisation de 100 % des bénéfices nets pour Medsenic SAS, principalement en Europe, et de 55 % des bénéfices nets des ventes pour Phebra PTY Ltd. dans le reste du monde.

Catana

Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Dassault Aviation

Dassault Aviation a dressé le bilan de son activité commerciale 2023. Le constructeur aéronautique indique que 60 Rafale ont été commandés (42 France, 18 Indonésie) contre 92 Rafale Export en 2022. 18 "Rafale Indonésie" supplémentaires sont entrés en vigueur le 8 janvier 2024 et ne sont pas compris dans les 60 Rafale commandés en 2023. De plus, 23 Falcon ont été commandés, contre 64 en 2022. 13 Rafale (11 France, 2 Export) ont été livrés, pour une prévision de 15 livraisons, contre 14 Rafale (13 Export, 1 France) livrés en 2022.

Safran

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour la mise en œuvre d'une nouvelle tranche de rachat de ses propres actions afin de permettre, d'une part, la remise d'actions en cas de conversion de ses obligations convertibles venant à maturité en 2028 et, d'autre part, pour l'allocation ou la cession d'actions à des salariés ou mandataires sociaux de Safran ou des sociétés du groupe.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Glass Service a.s.,acteur sur les solutions digitales pour les fours verriers, notamment dans le domaine des systèmes de contrôle avancé et de modélisation, permettant à ses clients deréduire leur consommation d'énergie. La finalisation de la transaction est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence et devrait intervenir d'ici la fin du premier semestre 2024.

Thermador

L'entreprise spécialisée notamment dans les accessoires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Vivendi/Orange

L’Autorité de la concurrence annonce avoir autorisé "sous conditions" la prise de contrôle exclusif des sociétés OCS et Orange Studio par le groupe Canal Plus, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023. L’Autorité précise qu’afin "de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés", Groupe Canal Plus a "souscrit des engagements visant, notamment, à préserver la diversité de l’offre cinématographique française".