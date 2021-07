Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : s'enfonce sous 41E et se rapproche du palier des 40E Cercle Finance • 15/07/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Atos poursuit sa glissade, après la cassure du plancher long terme des 45E du 19 mars 2020, le titre s'enfonce vers 40,9E et se rapproche de la zone des 40E qui devrait constituer un point d'appui solide dans l'hypothèse d'un rebond en direction du 'gap' ouvert sous 52,2E.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.93%