Atos : s'enfonce sous 18E, -30% en 5 séances

(CercleFinance.com) - Atos (-5,5% à 17,7E) franchit le cap des -30% en 5 séances.

Atos inscrit un nouveau plancher historique (provisoire) de plus de 12 ans et il est difficile de cerner un objectif 'graphique' car on ne peut plus tracer aucun canal: la dernière oscillation entre 21 et 26,6E induisait un risque de rechute vers... 16E !







