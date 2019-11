Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : s'élance en direction du record des 79,24E. Cercle Finance • 25/11/2019 à 14:16









(CercleFinance.com) - Atos refranchit les 76E (effaçant le petit panier de résistances des 75E du 28/07) et s'élance en direction des 79,24E (record de clôture du 29 juillet) puis du zénith intraday des 79,8E du 17 juillet dernier.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.10%