Atos : s'associe à un spécialiste des algorithmes quantiques

(CercleFinance.com) - Atos et l'entreprise Zapata Computing, entreprise spécialisée dans le domaine des algorithmes quantiques et basé aux Etats-Unis, annoncent aujourd'hui un partenariat mondial pour fournir une solution d'informatique quantique combinant la plateforme logicielle de Zapata, Orquestra et l'Atos Quantum Learning Machine.

'La solution conjointe permet aux organisations de s'attaquer aux problèmes de calcul les plus complexes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'aviation, de la finance et de l'industrie pharmaceutique avec une approche unique, prête à être déployée et adaptable aux défis du monde réel', explique Atos.

Par ailleurs, Atos et Zapata s'associeront également pour fournir des services de conseil pour accompagner leurs clients tout au long de leurs projets et les aider à se familiariser rapidement avec les capacités de l'informatique quantique.