Atos : Rodolphe Belmer va prendre la tête du groupe et confirmation des objectifs 2021

(AOF) - Atos a annoncé la nomination de Rodolphe Belmer aux fonctions de directeur général et l’a coopté en tant qu’administrateur. Sa prise de fonction interviendra au plus tard le 20 janvier 2022. Il était actuellement à la tête d'Eutelsat. Elie Girard, directeur général et administrateur d’Atos, a en effet souhaité présenter sa démission au conseil d’administration " après une période intense de transformation du groupe ". À compter du lundi 25 octobre, Pierre Barnabé et Adrian Gregory sont nommés co-directeurs généraux par intérim jusqu’à la prise de fonction de Rodolphe Belmer.

Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises n'a cessé d'accumuler les déboires depuis le début de l'année.

Tout d'abord, le projet d'acquisition de l'américain DXC Technology, jugé trop ambitieux, a été abandonné en début d'année. Puis le groupe a annoncé en avril la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis. Les commissaires aux comptes ont en conséquence émis une réserve.

Mais le coup de grâce a été donné à la mi-juillet sous la forme d'un important profit warning, l'accélération de la migration vers le Cloud ayant en effet entrainé une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques.

Le chiffre d'affaires d'Atos au troisième trimestre 2021 a atteint 2,666 milliards d'euros, stable à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2020 et en baisse de 2,3% en organique. Les segments clés sur lesquels le groupe bâtit sa transformation – le Digital, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation – ont connu une forte croissance tandis que le chiffre d'affaires est resté impacté par les activités d'Infrastructure Classique.

Les objectifs 2021 ont été confirmés. Atos prévoit un chiffre d'affaire sà taux de change constants stable, une marge d'Ebita 2021 de 6% et un flux de trésorerie disponible positif.