Atos : ricoche sous 67,2E, devra préserver les 60E

(CercleFinance.com) - Atos ricoche sous 67,2E et pourrait refluer vers la zone médiane du corridor 68/58,5E, c'est à dire vers 62E, le point d'appui trouvé le 4 mais dernier. En cas d'enfoncement, Atos devra éviter la cassure des 60E qui pourraient constituer un support oblique (risque de rechute vers 52E).

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.11%