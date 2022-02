Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : ricoche sous 36,4E, retombe vers 32,8E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Le soufflé spéculatif retombe après les rumeurs de rachat du coeur des activités d'Ats par Thalès pour 2,7MdsE: le titre qui ricoche sous 36,4E, retombe vers 32,8E et pourrait revenir se positionner sur la zone d'accumulation des 32,3E, les 31E demeurant le support crucial moyen terme.





