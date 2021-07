ATOS révise à la baisse ses objectifs 2021

(AOF) - Atos ajuste ses prévisions de résultats annuels 2021. En effet indique le groupe, au deuxième trimestre 2021, le chiffre d'affaires à taux de change constants est redevenu stable. Toutefois, l'évolution organique est restée négative à environ -1,5% en raison d'une accélération du déclin des activités d'infrastructures classiques dans un contexte de migration plus forte vers le Cloud post-Covid.

Le groupe considère désormais que cet effet se poursuivra au second semestre. Le reste des activités d'Atos a bénéficié de la reprise économique qui entraine une explosion de la demande de digitalisation. Dans ce contexte, le groupe revoit son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de l'année à " stable ".

Même si Atos avait prévu une saisonnalité de la marge opérationnelle plus prononcée entre le premier et le second semestre cette année, le taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre 2021 à environ 5,5%.

Compte tenu de l'ajustement du chiffre d'affaires sur toute l'année 2021, impactant les activités d'infrastructures classiques dont la flexibilité des coûts à court terme est faible, Atos ajuste son objectif de taux de marge opérationnelle sur l'ensemble de l'année à environ 6,0%.

Plusieurs éléments exceptionnels (dépréciation d'actifs, provisions pour pertes) ont été enregistrés en " Autres produits et charges opérationnels ", précise a société. Cette ligne s'est élevée à environ -160 millions d'euros au premier semestre.

Au cours du premier semestre de l'année, le flux de trésorerie disponible s'est élevé à environ -364 millions d'euros par rapport à -172 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, ajoute Atos.

Le flux de trésorerie disponible a été principalement pénalisé par le besoin en fonds de roulement et en particulier par une réduction des avances clients, ajoute le groupe.

Pour l'avenir, ce dernier a décidé de réduire le recours aux avances clients. L'objectif de flux de trésorerie disponible pour 2021 est ajusté à " positif ", pour tenir compte des impacts de la réduction de l'objectif de marge opérationnelle et du besoin en fonds de roulement, plus particulièrement sur les avances clients. Le nouvel objectif comprend désormais en 2021 le montant total du plan de redressement en Allemagne pour 180 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.