(CercleFinance.com) - C'était prévisible et attendu... mais cela plombe tout de même le moral des actionnaires : Atos annonce une dépréciation de 'goodwill' et d'autres actifs de l'ordre de 1,9MdsE.



Atos revoit également à la baisse la rentabilité de certains contrats et passe des provisions pour créances douteuses et pertes futures, pour un montant maximum d'environ un demi milliard d'Euro.

Atos retrace le plancher majeur des 31E du 15/12/2021 mais également de début février 2012 : en cas d'enfoncement, un nouvel objectif vers 28E se dessinerait





