AtoS : Retour sur les 70 EUR (T689S)

(Zonebourse.com)

Le titre AtoS pourrait entamer une phase de consolidation proche de la résistance des 77.6 EUR dans les prochaines séances.

Le titre concerné se trouve proche de sa resistance situéé à 77.6 EUR. Ce rapprochement technique fait suite à un rebond significatif qui devrait connaitre un coup d'arrêt. De plus le niveau élevé des indicateurs mathématiques et plus particulièrement le RSI devrait entrainer le titre vers son support court terme des 70 EUR.

On pourra acheter le turbo put infini Société Générale T689S qui cote 0.73 EUR. La réalisation de ce scénario baissier permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 36% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 79.3 EUR limitera le risque à 28%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli