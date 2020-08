Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : retombe sur 73E, gare à la cassure des 72,4E. Cercle Finance • 13/08/2020 à 16:30









(CercleFinance.com) - Atos retombe sur 73E et rduit nettement sa marge de sécurité puisque le support court terme du 31 juillet se situe vers 72,4E. Un repli pourrait s'enclencher en direction de 61,6E, son plancher de la mi-mai.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.51%