Atos: reprend 11% en 2 séances, teste 9,8E

(CercleFinance.com) Un sursaut s'enclenche sur Atos après un 'trou d'air' lié à une 'analyse' assassine de Goldman Sachs': le titre reprend 11% en 2 séances et teste 9,8E.

Il n'y a pas vraiment d'obstacle graphique avant l'ex-résistance des 10,6E: c'est à la fois une 'horizontale' et le niveau de passage de l'oblique baissière moyen terme.

L'objectif suivant se situerait vers 12,3E.





