Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : report de l'Assemblée générale annuelle Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour, compte tenu de l'épidémie de Covid-19, avoir décidé de reporter son Assemblée Générale Annuelle initialement prévue le 14 mai. Celle-ci a été déplacée au 26 juin. 'Les informations relatives aux autres dispositions prises pour la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle seront communiquées dès que possible', indique le groupe..

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.13%