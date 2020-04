Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : report d'une journée analystes Cercle Finance • 02/04/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, Atos indique avoir décidé de reporter la tenue de la journée analystes initialement prévue les 22 et 23 avril, une nouvelle date devant être annoncée 'dès que possible'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.32%