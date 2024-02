Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : replonge en direction du plancher des 2E information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Atos subit une lourde rechute (-5% vers 2,32E) et pulvérise le plancher des 2,477E de vendredi : la dernière oscillation entre 3,25 et 3,45E laisse craindre un mouvement de balancier en direction des 2,00/2,05E... il ne s'en faut plus que de 10% de baisse supplémentaire.







Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.73%