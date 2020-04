Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos-Repli de 0,8% du CA organique au T1, objectifs 2020 abaissés Reuters • 22/04/2020 à 08:15









PARIS, 22 avril (Reuters) - Le groupe de services informatiques Atos ATOS.PA a fait état mercredi d'une baisse de 0,8% de son chiffre d'affaires en données organiques et a abaissé ses prévisions financières pour 2020 face à l'impact de la crise du coronavirus sur son activité. "Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mises en place en mars dans la plupart des pays où le groupe est implanté, le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d'activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS)", a indiqué Atos dans un communiqué. Pour l'ensemble de l'année, le groupe a revu en baisse ses objectifs financiers dévoilés à la mi-février, sur la base d'un scénario de reprise progressive à partir du deuxième semestre 2020. Il table sur un repli de son chiffre d'affaires en données organiques en baisse entre 2% et 4%, contre une hausse de 2% attendue auparavant. Le taux de marge opérationnelle devrait ressortir entre 9% et 9,5%, soit en baisse par rapport au taux de 10,3% enregistré en 2019, alors qu'Atos prévoyait auparavant une amélioration de 20 à 40 points de base pour cette année. Atos a par ailleurs suspendu ses objectifs financiers pour 2021 établies dans le cadre de son plan à trois ans. (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.34%