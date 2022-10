Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : renoue avec les 9E, surveiller 9,3E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 17:03









(CercleFinance.com) - Quelques rachats à bon compte font grimper les dossiers massacrés de 2022 et Atos renoue avec les 9E : reste à effacer la résistance des 9,25/9,30E du 4 octobre pour s'élancer à la reconquête de l'ex-plancher des 9,90E du 30 août, puis de la résistance des 10,65/10,8E de début septembre, puis des 12,25E du 3 août... ces objectifs étant encore très éloignés du plancher des 22,8E du 21 avril.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +5.57%