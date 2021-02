Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : renonce à DCX et rebondit vers 70E Cercle Finance • 02/02/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Atos renonce à DCX et rebondit vers 70E... mais ne conserve pas ses gains initiaux et retombe vers 67,3E. Le titre vient d'ouvrir un 'gap' au-dessus de 65,4E et pourrait tenter de renouer avec les 75E, le niveau d'avant l'annonce d'une offre sur DCX.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.54%