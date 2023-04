Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: renforcement en vue de Trustway Proteccio information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - Atos annonce que son module de sécurité matériel (HSM) Trustway Proteccio supportera bientôt des algorithmes post-quantiques, en collaboration avec la startup CryptoNext Security, spécialisée en cryptographie post-quantique de nouvelle génération.



Le groupe de services informatique souligne que la cryptographie post-quantique est au coeur des travaux de sa ligne d'activité Eviden, qui lance également les premières solutions d'identité numérique adaptées pour la cryptographie post-quantique.



Trustway Proteccio, unique HSM disposant de la qualification renforcée de l'ANSSI, constitue une solution de sécurité de référence en France et à l'international. Son évolution en partenariat avec CryptoNext Security sera disponible au quatrième trimestre 2023.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.13%