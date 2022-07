Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: renforcement de sa gouvernance information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 18:08









(CercleFinance.com) - Atos annonce le renforcement de sa gouvernance. À la suite de l'annonce du départ de Rodolphe Belmer le 14 juin dernier, le Conseil d'administration a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction qui prendra ses fonctions à compter de ce jour.



Cette équipe dirigeante sera composée de Nourdine Bihmane, Directeur Général du Groupe (avec effet immédiat) et co-CEO en charge de l'activité Tech Foundations, de l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment de la génération de trésorerie, Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support du Groupe, Philippe Oliva, co-CEO en charge de l'activité Digital, Big Data et Sécurité, ainsi que du plan d'accélération et d'innovation pour ces activités de croissance. Philippe Oliva conserve son mandat social de Directeur Général Délégué du Groupe.





