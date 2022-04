Atos: remporte un contrat auprès de l'armée allemande information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Atos et l'entreprise multinationale européenne de technologie spatiale OHB ont remporté un contrat auprès de l'Office fédéral de l'équipement et des technologies de l'information de la Bundeswehr(forces armées fédérales allemandes) pour la fourniture d'un Centre de Connaissance de la Situation Spatiale.



Les deux sociétés soutiennent ainsi la création d'un système de surveillance de l'espace destiné à protéger l'infrastructure spatiale de l'Allemagne.



Dans ce contexte, le système d'Atos et OHB fournira et évaluera la situation spatiale, cartographiera tous les satellites et les surveillera, afin d'éviter les collisions entre satellites ou de repérer les défaillances de ceux-ci.



'Notre solution européenne, modulaire et innovante, associée à notre expérience en matière d'infrastructures spatiales, nous permet d'assurer un niveau de sécurité élevé, qui répond aux défis qu'entraîne l'expansion constante des satellites ',a indiquéUdo Littke, directeur d'Atos en Allemagne et responsable du secteur public et de la défense pour l'Europe centrale.