Atos : remonte au contact des 9E, test des 9,34E à suivre ?

(CercleFinance.com) - Atos remonte au contact du palier des 9E mais reste encore à bonne distance de l'ex-support court terme des 9,34E qui avait servi de soutien le 3/11 et de résistance le 24/10.

Le titre franchit toutefois une étape avec le débordement des 8,8E (l'ex-support des 8 août et 21 octobre) car le test des 8,45E laissait craindre une glissade en direction des 8E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.44%