Atos : remonte au contact des 2E

(CercleFinance.com) - Atos grimpe de +7% et remonte au contact des 2E : le franchissement du récent zénith intraday des 2,06E pourrait préfigurer le comblement du 'gap' des 2,15E du 10 mars et peut-être donner accès aux 2,40E, ou même aux 2,50E (ratio de Fibonacci).





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +7.79%