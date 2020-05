Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : remonte au contact de la résistance oblique des 66E Cercle Finance • 22/05/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Atos qui vient à nouveau de rebondir vers 61E (support horizontal) remonte au contact de la résistance oblique des 66E: le titre parcourt ainsi l'espace qui sépare les droites d'un triangle baissier qui se resserre. Une sortie semble imminente avec 2 objectifs: 69E à la hausse ou 50E à la baisse (ex-plancher de mi-octobre ou fin décembre 2018).

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.46%