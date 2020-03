Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : remboursement anticipé d'un emprunt obligataire Cercle Finance • 04/03/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Atos indique avoir décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations 2,375%, échéance 2 juillet 2020, émises le 2 juillet 2015 restant en circulation, conformément aux termes et conditions figurant dans leur prospectus. Le remboursement anticipé de cet emprunt obligataire de 600 millions d'euros sera effectué le 2 avril au pair, soit 100.000 euros, majoré du coupon couru depuis la dernière échéance de paiement d'intérêts (incluse) jusqu'à la date du remboursement anticipé (exclue).

