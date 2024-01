Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: remanie son équipe de direction et son Conseil information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 08:04









(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de Paul Saleh au poste de Directeur Général du Groupe par le conseil d'administration, en remplacement d'Yves Bernaert.



La prise de fonction de Paul Saleh prend effet dès aujourd'hui. Jacques-François de Prest rejoint Atos en tant que Directeur Financier du Groupe à compter du 29 janvier 2024.



Atos annonce également les nominations de Sujatha 'Suja' Chandrasekaran et de Monika Maurer au Conseil d'administration, qui viennent renforcer ses compétences dans les domaines stratégiques des technologies numériques et des grands projets de transformation.



D'autres nominations d'administrateurs ou administratrices sont actuellement à l'étude, afin de continuer à renforcer le conseil d'administration pendant cette période de transformation.



Paul Saleh a pour priorités le refinancement des dettes financières du Groupe et les négociations en cours ou à venir, concernant notamment la cession de l'activité Tech Foundations à EPEI et l'activité Big Data & Security (BDS) à Airbus.



Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d'administration d'Atos, a déclaré : ' Paul est un dirigeant chevronné, doté d'une grande expérience en matière de finance, de redressement et de restructuration d'entreprises, notamment dans le secteur des technologies '.





