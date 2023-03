Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: reconnu pour son engagement climatique par le CDP information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Atos a été reconnu pour la quatrième année consécutive par le CDP dans son classement ' Supplier Engagement Leaderboard '.



Cette reconnaissance vient récompenser le Groupe Atos pour son travail d'engagement des fournisseurs en faveur de la réduction des émissions, de la diminution des risques environnementaux et de la lutte conjointe contre le changement climatique.



Seules les 8 % d'entreprises les plus performantes ont obtenu une place dans le classement Supplier Engagement Leaderboard du CDP.



L'évaluation Supplier Engagement du CDP complète les résultats publiés par l'organisation en décembre 2022, selon lesquels Atos a été classé dans la liste A du CDP pour ses actions de lutte contre le changement climatique.



Le Groupe a par ailleurs reçu une médaille 'EcoVadis Platine' pour sa performance en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), confirmant ainsi sa position dans le top 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.80%