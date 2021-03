Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : reconnu par TBR pour son informatique quantique Cercle Finance • 01/03/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui être classé parmi les leaders dans le rapport du cabinet d'études Technology Business Research Inc (TBR) dédié au marché de l'informatique quantique. Atos s'est notamment distingué par sa capacité à accélérer l'exploration et le développement des algorithmes quantiques, une composante centrale de la stratégie du Groupe visant à faire émerger des cas d'usage industriels afin d'offrir rapidement les premiers bénéfices concrets de cette technologie. Le rapport souligne notamment le pragmatisme de l'approche d'Atos en matière d'informatique quantique, qui donne la priorité aux besoins et attentes des utilisateurs, affirme Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.93%