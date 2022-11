Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : rechute vers 9,21E, surveiller 8,8E information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Atos rechute vers 9,21E, l'ex-zénith du 4 octobre.

En cas d'enfoncement, le titre pourrait tenter de reprendre appui sur le récent support des 8,8E du 25 octobre et 8 septembre dernier... niveau à ne pas enfoncer, sinon retour sur 8E





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.08%