Atos : rechute sous les 2,00E

(CercleFinance.com) - Atos poursuit le repli amorcé sous les 2,40E rechute sous les 2,00E, son plancher du 2 au 10 mai.

Le titre s'expose à une rechute au contact des 1,70E, palier qui a servi de support majeur les 21 mars et 11 avril dernier.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.11%