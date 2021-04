Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : rechute sous 58E, support à 54E Cercle Finance • 20/04/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Atos ricoche à la baisse vers 61,6E rechute sous 58E, malgré la confirmation de ses objectifs de CA et de marge pour 2021. Le titre efface tous ses gains depuis le 6 avril mais conserve une marge de sécurité par rapport au plancher d'ouverture des 54E du 1er avril.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -6.15%