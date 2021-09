Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : rechute sous 44,7E, devra préserver 42E information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - A peine Atos entamait-il une convalescence (soulèvement de la résistance oblique des 46,3E) que le cours rechute sous 44,7E et matérialise un avalement baissier: pas d'inquiétude en ce qui concerne l'émergence d'une tendance plus positive mais il ne faudrait pas qu'Atos rechute sous les 42E (support des 19 au 27 août) puis sous le plancher d'ouverture du 10 septembre (42,05E).

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.05%