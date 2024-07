Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : rechute de -8% vers 0,85E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 11:19









(CercleFinance.com) - Atos rechute de -8% vers 0,85E et semble irrésistiblement aspiré vers son plancher historique des 0,655E des 13 juin et 9 juillet.

Avec les augmentations de capital à venir, un cours de 0,3E est souvent évoqué ... et graphiquement, c'est pire puisque la base du canal baissier (la borne basse) gravite actuellement vers 0,1E





Valeurs associées ATOS 0,87 EUR Euronext Paris -6,23%