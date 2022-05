Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : rebond enrayé, rechute sous 23E information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Atos qui a vu son rebond enrayé vers 26E 48H auparavant, rechute sous 23E: le titre pourrait revenir au contact de don récent support des 22E du 27/04, voir re-tester son plancher des 21E du 13 ou 14/04.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -5.99%