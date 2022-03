Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: rebascule sous les 25,75E, danger... information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 17:33









(CercleFinance.com) - Atos rebascule sous les 25,7E, le support du 11 au 28 mars, ce qui restaure un risque de retracement du plancher annuel des 23,8E des 7 et 8 mars.

NB: la résistance oblique court terme gravite désormais vers 27E, c'est le seuil d'inversion de tendance baissière et une dynamique haussière s'enclanche au-dessus des 30,5E (oblique moyen terme).





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -5.28%