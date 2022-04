Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos: réalise la transformation numérique d'Agfa information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 14:35

(CercleFinance.com) - Atos et Agfa ont annoncé la conclusion d'un partenariat majeur pour la transformation numérique d'Agfa.



Atos fournira et gérera une grande partie des services informatiques internes d'Agfa, et soutiendra la transition numérique du groupe.



' Agfa s'est engagé dans un ambitieux programme de transformation informatique dans le but de mettre en place une organisation numérique simple, agile et évolutive ' indique le groupe.



' Atos mettra en oeuvre des solutions de pointe, notamment en matière de services mainframe, d'hébergement, de gestion de l'environnement de travail, de cloud et de réseau ' rajoute la direction.