Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : réalise l'acquisition de Cloudreach information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé un accord pour acquérir Cloudreach, une société de services multi-cloud spécialisée dans la migration et le développement d'applications cloud. La société emploie plus de 600 collaborateurs dans les technologies du cloud (plateformes, applications et sécurité). Cloudreach devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros au cours de l'année civile 2021. ' Avec Cloudreach, Atos renforcera son expertise en multi-cloud, et sa position de leader mondial en fourniture de solutions AWS. En outre, en tant que plus grande région de l'entreprise, l'Europe du Nord disposera désormais d'une combinaison puissante pour développer l'étendue et l'efficacité des services numériques à destination de nos clients. ' a déclaré Adrian Gregory, co-PDG par intérim d'Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.01%