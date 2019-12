ATOS rachète Maven Wave

(AOF) - Atos a annoncé la conclusion d'une entente visant l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. La société est l'un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit spécialisations 'Cloud Partner' et a été reconnue 'partenaire de services Google Cloud de l'année' pour l'Amérique du Nord en 2018 et 2019. Maven Wave, dont le siège social est situé à Chicago, compte plus de 330 employés et générera un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars en 2019.

Cette acquisition intègre les atouts de Maven Wave en matière de développement de solutions numériques utilisant des applications basées sur le Cloud, l'analyse de données et le Machine Learning sur des plateformes hybrides et multi-cloud. Ceux-ci viennent compléter le leadership d'Atos en matière de cloud hybride, SAP HANA, la modernisation et la transformation des applications, l'environnement de travail connecté, l'IoT et l'analytique.

La clôture de la transaction aura lieu au premier trimestre 2020.