ATOS rachète le spécialiste en science des données Miner & Kasch

(AOF) - Atos a annoncé aujourd'hui avoir acquis Miner & Kasch, un cabinet de conseil en intelligence artificielle (IA) et science des données (data science), dont le siège est situé à Elkridge, Maryland. Le cabinet se spécialise dans la conception de solutions intelligentes de bout-en-bout, basées sur les données. En 2017, le spécialiste de la transformation digitale des entreprises a renforcé ses capacités en data engineering avec l'acquisition de zData, un leader en conseil et solutions Big Data.

En combinant l'expertise de zData et celle de Miner & Kasch, Atos dispose d'une équipe de plus de 100 consultants en IA pour aider ses clients à croître dans une économie de plus en plus dépendante des données et de leur accès en temps réel.

Les plateformes de données nouvelle génération d'Atos qui accompagnent les entreprises dans leur transformation digitale permettent de réduire les coûts et d'augmenter la disponibilité grâce à la maintenance prédictive, de sécuriser les espaces grâce à l'analyse vidéo ou encore de fournir un diagnostic affiné grâce à la médecine personnalisée.

