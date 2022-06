Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: quel objectif au-delà des 14E ? information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Atos rebondit de +11% vers 14E : les vendeurs à découvert ont peut-être mangé leur pain blanc.

Un article de BFM bien documenté évoque un rachat (sauvetage ?) d'Atos -et de son activité cybersécurité, une vraie pépite valorisée plus de 3MdsE- par son partenaire de longue date Thalès.

Les vendeurs à découvert qui ont mis le paquet avec la cassure des 21E ne sont pas encore acculés au rachat, loin s'en faut, avec une remontée à 14E.



Mais les dernières ventes massives sous 13,5E (les prix du titre se retrouvait divisé par 2 en moins de 10 séances) deviennent des foyers de pertes inutiles.

Pau ailleurs, quel intérêt de maintenir ses positions vendeuses s'il n'y a plus d'espoir de racheter les 'VAD' vers 10E à la faveur d'une augmentation de capital qui n'existera probablement pas ?

Il existe un précédent de division par 2 du titre et qui remonte à la période du 18 février au 18 mars 2020 (82,4/43E): les circonstances n'ont rien de comparable sur le fond, mais sur la forme, le titre était passé en 6 séances de 43,3 à 65E, soit très exactement +50% (mais loin des 82E initiaux).

Sur cette même base, Atos pourrait rapidement se hisser vers 18E, ce qui laisserait encore les vendeurs qui ont commencé à shorter sous 40E début décembre encaisser des gains très substantiels.





