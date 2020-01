Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : quatre sites labellisés en Inde Cercle Finance • 29/01/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce aujourd'hui que quatre de ses plus grands sites en Inde, entrés dans le groupe par l'acquisition de Syntel en 2018, ont obtenu la certification environnementale ISO 14001. '[Ils rejoignent] ainsi les standards du groupe Atos, dont près de 90% des principaux bureaux et centres de données sont déjà certifiés ou en cours de certification à la fin de l'année 2019. La norme ISO 14001 reflète l'engagement de l'entreprise à utiliser les ressources de manière efficace et responsable ainsi qu'à mesurer et gérer l'impact environnemental de ses décisions', commente le groupe. Les sites Atos Syntel concernés sont situés à Mumbai (SEEPZ et Airoli), Pune et Chennai.

