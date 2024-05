Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: quatre propositions d'apport de liquidités reçues information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Suite à la publication des paramètres mis à jour de son cadre de restructuration financière le 29 avril, Atos confirme avoir reçu le 3 mai quatre propositions financières d'apport de nouvelles liquidités dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.



Ces propositions viennent d'un groupe de porteurs d'obligations et de banques, de Bain Capital, d'EP Equity Investment (contrôlée par Daniel Kretinsky en partenariat avec Attestor Limited) et de Onepoint (contrôlée par David Layani en consortium avec Butler Industries).



Atos a d'ores et déjà écarté la proposition de Bain Capital, mais confirme son 'objectif d'un accord sur une solution de restructuration financière acceptable pour les créanciers financiers pour le 31 mai, en vue de la finalisation d'un accord final d'ici juillet 2024'.



Par ailleurs, il confirme la signature d'un accord de financement intermédiaire de 100 millions d'euros avec les porteurs d'obligations, ainsi que les progrès des discussions avec les banques et l'État français sur les 350 millions de financement intermédiaire restants.





