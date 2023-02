Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : pullback sous les 12E information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Atos poursuit le pullback amorcé sous 13,17E et bascule sous les 12E: il devient crucial de préserver le support des 11,5E du 25 janvier, sous peine de venir refermer le 'gap' des 9,14E du 30/12/2022





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.84%