(CercleFinance.com) - Atos amorce un pullback sous 11,75E après un gain de +25% depuis le 3 novembre et le test d'une résistance remontant à la mi-août: le titre pourrait revenir combler le 'gap' des 10,28E du 10 novembre sans remettre en cause son canal haussier.

Une prochaine vague haussière pourrait propulser le titre vers 14,15E, ex-zénith du 28 juin.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -6.80%